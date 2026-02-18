Клебо, Шиффрин, Макдэвид: за кем следить на Олимпиаде 18 февраля

18 февраля на Олимпиаде мы снова не увидим в деле представителей России, хотя наши самые важные старты с медальными надеждами совсем близко. А пока наслаждаемся звездами лыжных гонок, биатлона и хоккея — видов спорта, которые в нашей стране любят и понимают. Конечно, присутствие в них россиян, безусловно, украсило бы эти Игры, но что есть, то есть. В среду в лыжах Клебо бежит к новому медальному рекорду, в биатлоне Франция готовит эстафетный дубль, а в мужском хоккее ждем выхода сборных Канады и США в полуфинал.
Клебо возьмет очередное золото, а Швеция снова может провалиться?
В среду в итальянской долине Валь-ди-Фьемме лучшие лыжники мира приступят к розыгрышу предпоследних для себя комплектов наград. На этот раз спортсменам предстоит выйти на старт командного спринта свободным стилем. Сначала атлеты преодолеют квалификацию, после чего пройдут финалы. В этой дисциплине от каждой страны-участницы выступает по два спортсмена. Каждому из них, передавая друг другу эстафету, предстоит преодолеть по три этапа.
У мужчин абсолютными и безоговорочными фаворитам выглядят норвежцы. Здесь в состав вошли бывший биатлонист Эйнар Хедегарт и непобедимый на этой Олимпиаде Йоханнес Клебо. Дистанционщик Хедегарт будет стараться убежать, а Клебо нацеливается на мощный финиш в своем стиле. Составить конкуренцию этой могучей двойке вряд ли кто сможет. И, если не случится невероятного форс-мажора, мы сможем поздравить Эйнара с титулом двукратного олимпийского чемпиона, а Йоханнеса — с рекордной десятой золотой медалью. Видимо, новая цель норвежского лыжника — догнать и перегнать 23-кратного олимпийского чемпиона пловца Майкла Фелпса.
У женщин называть фаворитами команду из Швеции опасно. Ранее от них ждали тотального доминирования в классической эстафете, но этого не случилось. Да, все это произошло из-за провального этапа от Эббы Андерссон, однако в шведской команде начудить может любая. Казалось, что на командный спринт тренерский штаб шведов заявит королев спринта Линн Сван и Юнну Сундлинг. Но Линн опять заболела, и компанию Юнне составит Майа Дальквист. И здесь вся ответственность ложится на плечи Сундлинг, ведь ей будет как никогда важно привезти своей сокоманднице комфортный отрыв, чтобы та уже точно доехала до финиша первой. Для обеих шведок эта гонка является последним шансом на золотую медаль на этих Играх.
Француженки — суперфавориты биатлонной эстафеты
Командная гонка пройдет и в биатлоне. На этот раз на старт эстафеты предстоит выйти девушкам. И здесь особняком выглядит сборная Франции, в составе которой сразу три медалиста этих Игр. Первый этап побежит Камиль Бене, второй — лидер общего зачета Кубка мира, призер индивидуальной и спринтерской гонки на ОИ Лу Жанмонно, третий — Осеан Мишлон, ставшая второй в спринте, четвертый — Жюли Симон, завоевавшая золотую медаль в индивидуалке. По уровню мастерства поспорить с ними вряд ли кто сможет, но вот в самой гонке произойти может вообще все что угодно.
Свои рабочие составы выставили сборные Швеции и Италии, но за первое место бороться им будет нелегко. Победить обе команды смогут лишь в том случае, если шанс для этого им предоставит сборная Франции. Шведки на этой Олимпиаде выглядят совсем блекло, а у итальянок, по традиции, сильны лишь второй и четвертый этапы. При таком составе Франции этого, конечно же, мало.
А вот немки и вовсе решили провести реорганизацию в своем составе, отправив Франциску Пройсс на второй этап вместо четвертого. Объясняется это довольно просто: по ходу сезона, да и в смешанной эстафете на Олимпиаде, действующая обладательница Кубка мира на заключительной стрельбе заходила на штрафные круги. Правда, замена Пройсс сомнительна. Теперь финишировать поставили Ванессу Фогт, которая совсем не блещет скоростью. В индивидуальной гонке, например, при идентичных показателях в стрельбе немка проиграла болгарской биатлонистке Лоре Христовой. Так что если вдруг представительницы Германии смогут к четвертому этапу быть в борьбе за призы, то далеко не факт, что Фогт выдержит темп лидеров.
За чем еще следить на Олимпиаде 18 февраля
Соревновательный день, как и всегда, начнется с керлинга, где все еще проходят встречи группового этапа. Если кому-то кажется, что это никогда не закончится, не беспокойтесь, полуфиналы совсем близко. В горных лыжах в слаломе на старт выйдут женщины, и здесь действительно стоит надеяться на хорошую погоду, иначе все превратится в ту картину снежного хаоса, которую мы ранее видели на мужском слаломе. Эта дисциплина — главная и последняя надежда на третье олимпийское золото величайшей горнолыжницы современности Микаэлы Шиффрин, которая пока проваливает эту Олимпиаду.
Можно будет увидеть женскую квалификацию в акробатике во фристайле, после которой сразу же пройдут финалы. Здесь можно поболеть за белорусских нейтральных фристайлисток Анну Гуськову, Анну Деруго и Анастасию Андриянову. Также ждем выступления сноубордистов и сноубордисток в слоупстайле и розыгрыш медалей в женской эстафете и на дистанции 500 м у мужчин в шорт-треке. Отдельного внимания достоин и хоккейный турнир, который наконец-то перешел в стадию четвертьфиналов. Здесь в дело вступают фавориты — сборные Канады и США.
Павел Буров
Расписание соревнований (время начала — московское)
11.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 10.
12.00 Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 1-й заезд.
13.20 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал*
13.45 Лыжные гонки. Командный спринт. Мужской* и женский* финалы.
14.10 Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Словакия — Германия.
15.00 Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал*
15.30 Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-й заезд*
16.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 11.
16.30 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал*
16.45 Биатлон. Женщины. Эстафета*
18.40 Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Канада — Чехия.
20.10 Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Финляндия — Швейцария.
21.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 11.
23.00 Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал А*
23.10 Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. США — Швеция.
23.32 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал А*
* Медальные розыгрыши.