Клебо, Шиффрин, Макдэвид: за кем следить на Олимпиаде 18 февраля

У женщин называть фаворитами команду из Швеции опасно. Ранее от них ждали тотального доминирования в классической эстафете, но этого не случилось. Да, все это произошло из-за провального этапа от Эббы Андерссон, однако в шведской команде начудить может любая. Казалось, что на командный спринт тренерский штаб шведов заявит королев спринта Линн Сван и Юнну Сундлинг. Но Линн опять заболела, и компанию Юнне составит Майа Дальквист. И здесь вся ответственность ложится на плечи Сундлинг, ведь ей будет как никогда важно привезти своей сокоманднице комфортный отрыв, чтобы та уже точно доехала до финиша первой. Для обеих шведок эта гонка является последним шансом на золотую медаль на этих Играх.