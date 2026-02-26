Познер предложил радикально изменить Олимпийские игры — без флагов и гимнов для всех спортсменов

Напомним, что сборная России не была допущена на Олимпийские игры 2026 года в Италии, однако 13 российских спортсменов получили допуск в нейтральном статусе, без флага и гимна, в следующих видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова).
— Очень надеюсь, что возвращение наших спортсменов состоится, что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно. Трудно еще и потому, что Олимпийские игры — вернее, не сами соревнования, а их освещение в СМИ — зачастую приобретают откровенно националистический оттенок. Когда-то это было противостояние СССР и США, и победа одной из стран служила якобы доказательством превосходства ее общественно-политического строя.
Но вспомним Олимпиаду 1936 года в Берлине, где победила нацистская Германия. Значит ли это, что нацизм — это лучшее устройство мира? Конечно, нет.
Патриотизм — вещь хорошая: болеть за своих, любить свою страну, переживать за нее. В этом нет ничего плохого. Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, это ужасно.
Пьер де Кубертен ведь мечтал, чтобы на Играх не было флагов, чтобы спортсмены представляли только самих себя. Такой-то спортсмен — чемпион в своем виде спорта, и неважно, откуда он родом. Однако Кубертен понимал, что волей-неволей это превратится в соревнование между государствами.
Так и произошло. И вот идет этот подсчет медалей по странам, а ведь официально никакой подсчет не ведется. И начинается: та страна, у которой больше золота, считает только золотые медали; та, у кого больше серебра и бронзы, апеллирует к общему количеству наград. Я наблюдал это много раз, и, честно говоря, это довольно неприятное зрелище.
— То есть вы за Олимпийские игры без гимна и флага для всех спортсменов?
— Да. Это было бы отлично. Конечно, когда играет команда, она волей-неволей будет представлять свою страну. И я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Все это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими. А вот это уже отвратительно, — сказал Познер в интервью «Советскому спорт».