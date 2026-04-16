Организаторы Игр-2032 не отказались от реки с крокодилами после жалоб

Организаторы летней Олимпиады 2032 года в Брисбене не рассматривают альтернативы реке Фицрой, несмотря на опасения из-за течений и крокодилов, заявил министр спорта штата Квинсленд Тим Мандер. Его слова приводит Reuters.
Для олимпийских соревнований по гребле выбрали Рокгемптон на реке Фицрой, что вызвало обеспокоенность местных и международных федераций гребли. В марте почти 500 гребцов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть выбор места, однако в итоге главы международных федераций академической гребли (World Rowing) и гребли на байдарках и каноэ (ICF) поддержали выбор организаторов.
«Мы не рассматриваем альтернативы. Соревнования по гребле пройдут в Рокгемптоне», — заявил Мандер.
Основной претензией к выбору места соревнований является течение. Трехкратный олимпийский чемпион в академической гребле Дрю Гинн считает, что спортсмены могут оказаться в неравных условиях в зависимости от того, на какую дорожку попадут.
Для проведения соревнований рассматривают два участка на реке, вероятно, там потребуется провести работы по расширению и углублению русла.
Также на реке живут крокодилы. ABC писало, что власти отлавливают только особей больше 2 м или демонстрирующих опасное поведение.