Организаторы Игр-2032 не отказались от реки с крокодилами после жалоб

Для олимпийских соревнований по гребле выбрали Рокгемптон на реке Фицрой, что вызвало обеспокоенность местных и международных федераций гребли. В марте почти 500 гребцов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть выбор места, однако в итоге главы международных федераций академической гребли (World Rowing) и гребли на байдарках и каноэ (ICF) поддержали выбор организаторов.