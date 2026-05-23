РУСАДА предложило китайцам провести совместное мероприятие по антидопингу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило коллегам из Китая провести совместное мероприятие в рамках форума «Россия — спортивная держава», который пройдет осенью в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
В опубликованном 20 мая совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и КНР в Пекине говорится, что Россия и Китай намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте.
«РУСАДА радо, что взаимодействие антидопинговых организаций теперь получило поддержку и на межгосударственном уровне, — сказала Логинова. — В прошлом году коллеги из Китая выразили интерес к участию в Международном антидопинговом клубе стран БРИКС, учрежденном по инициативе РУСАДА. Приглашали к себе для обмена опытом в 2026 году».
«Поэтому мы предлагаем встретиться и сразу перейти к следующему этапу взаимодействия — рассмотреть возможность проведения совместного мероприятия в рамках форума “Россия — спортивная держава”, который пройдет осенью в Красноярске. Уверены, что такой формат станет эффективным шагом в укреплении двустороннего партнерства и обмене лучшими практиками в сфере антидопинга», — добавила глава Российского антидопингового агентства.
Форум «Россия» — спортивная держава" пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября.