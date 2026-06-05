Дегтярев назвал причины, по которым будет вестись дискуссия о будущем ОИ

Также министр назвал одной из причин дискуссии по поводу будущего Олимпийских игр высокие затраты и инфраструктурные риски, из-за которых в будущем соревнования могут проводиться в небольшом количестве стран, которые уже имеют необходимую инфраструктуру. Пятой и шестой причинами он выделил экологию, в связи с будущим сокращением локаций, пригодных для проведения зимних Игр, и работу по защите женского спорта, поддержав Ковентри в том, что в женских соревнованиях должны участвовать только женщины, а не все, кто так себя называет.