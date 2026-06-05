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Дегтярев назвал причины, по которым будет вестись дискуссия о будущем ОИ

Дегтярев назвал главные причины дискуссии о будущем олимпийского движения.

Источник: РИА Новости Спорт

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выделил основные причины, по которым в ближайшие десятилетия будет вестись глобальная дискуссия о будущем олимпийского движения.

«Конечно, сейчас локальная российская задача — полное восстановление в правах всех наших спортсменов и возвращение на Олимпийские игры. Однако в историческом масштабе это лишь одна черная страница, а нам нужно смотреть в будущее. В перспективе десятилетий предстоит серьезная глобальная дискуссия о будущем Олимпийских игр. Мы готовы принимать участие и приглашаем наших друзей к ней. Напомню слова президента России Владимира Владимировича Путина в поздравительном обращении по случаю 115-летия ОКР: “Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма”, — сказал Дегтярев на сессии “Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы”.

«Поэтому мы активно работаем с действующим руководством Международного олимпийского комитета (МОК) и видим, какие серьезные изменения грядут. Молодая аудитория все чаще уходит в цифровую среду, стоимость проведения Олимпийских игр растет, и многие страны отказываются от их проведения, спорт все чаще становится ареной политического давления», — добавил он.

Дегтярев назвал по-своему революционной программу нового президента МОК Кирсти Ковентри «Готовность к будущему», так как она предлагает переосмыслить в современном мире роль олимпийского движения, и выделил в качестве одной из причин предстоящей трансформации поиск баланса между традиционными и новыми форматами. Также министр включил самбо в число потенциально интересных видов для включения в олимпийскую программу. Глава ОКР подчеркнул важность вопроса управленческой модели МОК, заявив, что «клубный формат принятия решений снижает доверие к ним», потому что большую часть решений принимает исполком и члены МОК, а не национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации. Дегтярев отметил трансформацию в освещении Игр, где идет поиск баланса между телевещанием и новыми цифровыми платформами.

Также министр назвал одной из причин дискуссии по поводу будущего Олимпийских игр высокие затраты и инфраструктурные риски, из-за которых в будущем соревнования могут проводиться в небольшом количестве стран, которые уже имеют необходимую инфраструктуру. Пятой и шестой причинами он выделил экологию, в связи с будущим сокращением локаций, пригодных для проведения зимних Игр, и работу по защите женского спорта, поддержав Ковентри в том, что в женских соревнованиях должны участвовать только женщины, а не все, кто так себя называет.

«Наконец, острейшая тема, которая напрямую касается и нашей страны, и Белоруссии — сохранение автономии спорта от политической конъюнктуры и давления. Спорт становится часто элементом санкций против неугодных стран, Россия на себе это ощутила. Санкции наносят вред не только стране, которая им подверглась, но и всему спорту. Восстановление целостности олимпийского движения сейчас основная задача. Полноценное возвращение России в олимпийское движение принесет пользу всему миру. Пора с этим заканчивать, мы ведем дипломатическую и юридическую работу вместе с МОК», — отметил министр.

«Подводя итог: мировой спорт и олимпийское движение сегодня находятся на важной развилке. Либо Олимпийские игры действительно остаются тем “маяком надежды для всех спортсменов”, либо олимпийская система окончательно будет фрагментироваться и зависеть от политической конъюнктуры. Нам бы этого не хотелось, Россия выступает за то, чтобы спорт оставался маяком надежды», — заключил Дегтярев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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