Есть такая хартия: как реформы МОК повлияют на возвращение России на Игры

Для зимбабвийской пловчихи программа реформ Fit for the Future («Готовы к будущему») — это первая ощутимая попытка скорректировать курс прежнего руководства МОК и, наконец, перейти от рассуждений хоть к каким-то действиям. Правда, недавно еще были решения по защите женского спорта от трансгендеров и интерсексов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Но это можно считать исключением из общей тенденции. В целом команда Ковентри убила почти год на неспешные дебаты в бесконечных комиссиях. И это точно не похоже на кризис-менеджмент, в котором нуждается главная спортивная организация планеты. Как бы то ни было, 24—25 июня чиновники намерены обсудить изменения в Хартии МОК, состоящие из двух основных блоков.