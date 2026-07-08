С нами МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР), принятое три года назад и считавшееся одним из главных препятствий в процессе «спортивной реинтеграции». Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивающие участие россиян в соревнованиях. Решающей победа пока не выглядит из-за ряда оговорок, хотя она, скорее всего, открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году. МОК по-прежнему не собирается проводить в России свои соревнования, а еще подчеркивает автономность федераций в подходе к «российскому вопросу». Некоторые из них до сих пор придерживаются «изоляционной» стратегии.
Международный олимпийский комитет опубликовал 7 июля заявление по итогам заседания своего исполнительного комитета. В нем говорится, что МОК «временно» отменяет санкцию в виде отстранения на неопределенный срок, которая была применена к Олимпийскому комитету России 12 октября 2023 года. Поводом для исключительного по жесткости наказания послужило включение в состав ОКР олимпийских советов регионов, ранее принятых в РФ, — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. С точки зрения МОК, оно явилось «нарушением Олимпийской хартии», поскольку угрожало «целостности» Национального олимпийского комитета Украины.
Он зафиксировал, что данные региональные советы больше не входят в ОКР. Кроме того, сам Олимпийский комитет России подтвердил, что «не ведет и не будет вести» деятельность на «этих территориях». МОК пообещал «внимательно» изучать ситуацию, оставив за собой право на «дальнейшие шаги» в случае необходимости.
Эта новость дополнена другой, ничуть не менее громкой. МОК принял решение аннулировать свои прежние рекомендации, касающиеся российских спортсменов и команд. Речь идет о рекомендациях от февраля 2022 года, фактически запретивших участие спортсменов из РФ в международных соревнованиях после начала СВО и от марта 2023 года, согласно которым, международные федерации должны были допускать россиян только на личные состязания в нейтральном статусе, без флага, гимна и национальной символики. Также рекомендовалось проводить жесткую «фильтрацию» заявок россиян, чтобы исключить соискателей, не соответствующих определенным МОК критериям: в них, скажем, фигурировал запрет на публичную и «активную» поддержку специальной военной операции.
В официальном релизе МОК аннулирование связывают с «необходимостью обеспечить равный доступ к соревнованиям для всех атлетов». Это особенно актуально в связи с тем, что квалификационный цикл к ближайшей летней Олимпиаде (состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году) и зимним Юношеским олимпийским играм (в Италии в том же году) «уже стартовал», отмечено в документе.
Именно он, заняв в 2024 году должность министра спорта РФ, а затем добавив к ней пост главы Олимпийского комитета России, анонсировал переход от доминировавшего стремления к разрыву связей с зарубежными партнерами к «спортивной реинтеграции». Частью этой стратегии наряду с восстановлением контактов с международными структурами и усилиями, предпринятыми на юридическом поле, в частности посредством исков в Спортивный арбитражный суд (CAS), была и реформа Устава ОКР, исключившая из него территориальные организации. В российских спортивных кругах не скрывали, что корректировки произведены прежде всего с целью отмены санкций 2023 года, считавшихся серьезным препятствием для реинтеграции.
Михаил Дегтярев, комментируя в своем Telegram-канале решение исполкома МОК, ставшее возможным «благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России», назвал «возвращение нашей страны в олимпийскую семью» «зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов» и указал на то, что оно продолжило приятную в целом для России свежую тенденцию.
Действительно, за последние несколько месяцев международное спортивное сообщество в целом и его флагманская структура сделали целый ряд шагов навстречу российской стороне. МОК еще в конце прошлого года рекомендовал допускать на международные соревнования спортсменов из России младших возрастов без каких-либо ограничений, а весной, сняв все санкции с представителей Белоруссии, находившихся в том же положении, что и соседи, ввел в Олимпийскую хартию принцип «политической нейтральности». Он заключается в «независимости» спортсменов от действий правительств их стран.
В то же время практически каждую неделю появлялись новости о смягчении позиции по «российскому вопросу», иногда радикальному, международных федераций. В список тех, которые, не дожидаясь соответствующих рекомендаций МОК, вернули российским спортсменам полноценный статус, разрешив им выступать с флагом и гимном, уже вошли Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Они охватывают громадный пласт летней олимпийской программы.
Все эти события, похоже, оправдывают расчет лидеров спортивного истеблишмента России на потепление отношений с Международным олимпийским комитетом после избрания в 2025 году на пост его президента Кирсти Ковентри вместо приверженца «изоляционного» подхода Томаса Баха.
Сам МОК объяснил трансформацию своей позиции необходимостью «выполнять миссию по сохранению по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит миру надежду», даже в условиях «растущей всемирной нестабильности». В его пресс-релизе содержится признание того факта, что «участие атлета в международных соревнованиях не должно страдать из-за вовлеченности его правительства в войну или конфликт». «Мы дали четко понять, что хотим, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в Олимпийских играх», — уточнила на пресс-конференции по итогам исполкома Кирсти Ковентри.
Между тем именно решающей и окончательной в деле реинтеграции эта российская победа, какой бы значимой и яркой она ни представлялась, все-таки, видимо, еще не является. Все дело в оговорках. Их много, и они достаточно серьезные. Подчеркнув, что по-прежнему «решительно осуждает» специальную военную операцию, МОК констатировал «дефицит доверия» к российским атлетам, в том числе из-за претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Его руководителя Веронику Логинову подозревают в манипуляциях с пробами на сочинской Олимпиаде 2014 года. Из-за этого для россиян разработана особенная программа, предполагающая многократные проверки, проводимые Международным агентством тестирования (ITA).
МОК, как выяснилось, не собирается «организовывать свои соревнования в России» и приглашать на те, что проходят за границей, «членов ее правительства и официальных лиц». Структура примет решение «относительно демонстрации российского флага», «иных идентификационных элементов» и исполнения российского гимна лишь в будущем, «в надлежащее время». А ключевым фрагментом текста можно считать ремарку насчет функций партнеров МОК. «Решение о проведении соревнований и спортивных мероприятий в России, приглашении представителей правительства или государственных органов России, а также о допуске демонстрации российского флага, гимна, цветов или иных идентификационных элементов принимается каждой международной федерацией и организатором международных спортивных мероприятий самостоятельно», — сказано в нем.
«Она показывает, что призывы нередко расходятся с действительностью, а все решается в конкретных организациях, конкретными людьми, перед конкретными соревнованиями. Мы видим множество примеров, когда эти рекомендации, по сути, саботируются», — сказал он «Ъ».
Что эксперт имеет в виду, понятно. В последнее время и в самом деле привычными стали инциденты, связанные с игнорированием рекомендации МОК и регламентов федераций. Так, российские команды по художественной гимнастике и прыжкам на батуте не выступили недавно на престижных турнирах в Румынии и Португалии из-за запрета местных властей использовать флаг и гимн РФ. Непосредственно перед публикацией «пророссийских» решений МОК стало известно, что сборная России по гребле на байдарках и каноэ пропустит этап Кубка мира в Канаде, входящий в олимпийский отбор, из-за отказа в выдаче въездных виз. До этого визы в Польшу не получила российская молодежная команда по гребле. Многие федерации не торопятся хотя бы смягчать критерии допуска россиян. А Международная федерация легкой атлетики (World Athletics), курирующая наиболее популярный вид олимпийской программы, в конце минувшей недели в очередной раз продлила их отстранение, отказавшись допускать даже юниоров.
Впрочем, Михаил Дегтярев, кажется, понимает, что процесс возвращения далек от завершения. «Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако он дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики», — резюмировал он случившееся 7 июля.
Алексей Доспехов