С нами МОК

Что эксперт имеет в виду, понятно. В последнее время и в самом деле привычными стали инциденты, связанные с игнорированием рекомендации МОК и регламентов федераций. Так, российские команды по художественной гимнастике и прыжкам на батуте не выступили недавно на престижных турнирах в Румынии и Португалии из-за запрета местных властей использовать флаг и гимн РФ. Непосредственно перед публикацией «пророссийских» решений МОК стало известно, что сборная России по гребле на байдарках и каноэ пропустит этап Кубка мира в Канаде, входящий в олимпийский отбор, из-за отказа в выдаче въездных виз. До этого визы в Польшу не получила российская молодежная команда по гребле. Многие федерации не торопятся хотя бы смягчать критерии допуска россиян. А Международная федерация легкой атлетики (World Athletics), курирующая наиболее популярный вид олимпийской программы, в конце минувшей недели в очередной раз продлила их отстранение, отказавшись допускать даже юниоров.