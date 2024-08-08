Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады

Американский скалолаз Сэм Уотсон побил принадлежавший ему мировой рекорд в скорости на Олимпиаде в Париже.
В малом финале за бронзу он показал время 4,74 секунды.
Предыдущее достижение, 4,79 секунды, Уотсон установил в апреле.
Золото в этой дисциплине взял индонезиец Веддрик Леонардо (4,75), который в финале опередил китайца У Пэна (4,77).
Спортивное скалолазание дебютировало на Олимпиадах в 2021 году в Токио — тогда были разыграны награды в мужском и женском многоборье (лазание на трудность и на время, а также боулдеринг — лазание по коротким и очень сложным трассам).
В Париже скалолазы разыгрывают уже по две награды у мужчин и женщин (скорость и комбинация).