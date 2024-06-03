Стали известны звёздные участники футбольного и хоккейных матчей на ПМЭФ-2024

Завтра, 4 июня, состоится футбольный матч. Команда, составленная из участников форума, сыграет с медийной сборной России на стадионе «Петровский». Составы команд усилят бывшие футболисты сборной России Роман Широков, Александр Мостовой, Павел Погребняк, Алексей Березуцкий. Тренерами соперников станут Валерий Газзаев и Сергей Овчинников.

5 и 6 июня состоится хоккейный турнир. На лед «Хоккейного города» выйдут команды «Чемпион», «Бизнес», «Политика» и «Администрация Санкт-Петербурга». В составах команд сыграют члены Правительства России, главы регионов и известные бизнесмены. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов станет капитаном политиков. Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг будут защищать прошлогодний титул вместе с бизнесменами.