20:05 (мск), источник: ТАСС

Определились финалисты хоккейного Кубка Росконгресса на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Команды «Политика» и «Правительство Санкт-Петербурга» сыграют в финале Лига Ставок — Кубка Росконгресса по хоккею на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Игры прошли в спортивном комплексе «Хоккейный город».

Источник: БЕЛТА

«Политика» победила в полуфинале турнира «Чемпион» со счетом 6:2. В другом матче команда правительства Санкт-Петербурга оказалась сильнее «Бизнеса» (6:5 после буллитов). Финал и матч за третье место пройдут 6 июня в «Хоккейном городе». За команду «Бизнес» сыграли в том числе первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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