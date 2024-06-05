Определились финалисты хоккейного Кубка Росконгресса на ПМЭФ

«Политика» победила в полуфинале турнира «Чемпион» со счетом 6:2. В другом матче команда правительства Санкт-Петербурга оказалась сильнее «Бизнеса» (6:5 после буллитов). Финал и матч за третье место пройдут 6 июня в «Хоккейном городе». За команду «Бизнес» сыграли в том числе первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.