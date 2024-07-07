Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с «Останкино»

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она в Telegram-канале.