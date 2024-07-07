19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с «Останкино»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве.

Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с «Останкино» | Источник: Спорт РИА Новости

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она в Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили о том, что сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По подозрению в преступлении задержали трех мужчин-мигрантов.

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