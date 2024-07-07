Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с «Останкино»
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущая, продюсер и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве.
«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она в Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили о том, что сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По подозрению в преступлении задержали трех мужчин-мигрантов.