09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Бутько об Овечкине: «Безусловно, он побьет рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем. Но будет ли “Вашингтон” еще победителем Кубка Стэнли?»

Нападающий «Вашингтона» набрал 65 (31+34) баллов в 79 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл 4 матча в плей-офф, не отметившись результативными действиями.

Бутько об Овечкине: «Безусловно, он побьет рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем. Но будет ли “Вашингтон” еще победителем Кубка Стэнли?» | Источник: Sports.Ru

"Я понимаю его прекрасно: он на год меня старше, но, по сути, мы одного возраста, и держать постоянно эту мотивацию, этот накал с этими играми, которых у них, наверное, в два раза больше, чем у нас волейбольном сезоне… Тебе там каждую игру прилетает то в голову, то в нос.

Игрок сам в голове держит свои личные цели: он гонится за рекордом или он хочет, чтобы его команда еще раз пошла за Кубком Стэнли, — это абсолютно разное. Безусловно, я думаю, он побьет рекорд Гретцки, не в этом сезоне, так в следующем.

Да, это величайший рекорд, но будет ли еще команда победителем Кубка Стэнли? НХЛ — это огромный бизнес, сложно что-то объяснить, часто логике это не поддается, потому что там деньги зарабатывают огромные", — сказал олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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