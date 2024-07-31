Бутько об Овечкине: «Безусловно, он побьет рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем. Но будет ли “Вашингтон” еще победителем Кубка Стэнли?» | Источник: Sports.Ru

"Я понимаю его прекрасно: он на год меня старше, но, по сути, мы одного возраста, и держать постоянно эту мотивацию, этот накал с этими играми, которых у них, наверное, в два раза больше, чем у нас волейбольном сезоне… Тебе там каждую игру прилетает то в голову, то в нос.

Игрок сам в голове держит свои личные цели: он гонится за рекордом или он хочет, чтобы его команда еще раз пошла за Кубком Стэнли, — это абсолютно разное. Безусловно, я думаю, он побьет рекорд Гретцки, не в этом сезоне, так в следующем.

Да, это величайший рекорд, но будет ли еще команда победителем Кубка Стэнли? НХЛ — это огромный бизнес, сложно что-то объяснить, часто логике это не поддается, потому что там деньги зарабатывают огромные", — сказал олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько.