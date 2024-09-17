Агент о том, что Овечкин ушел с тренировки «Вашингтона» после разминки: «Рабочий момент. У Саши все нормально. До сезона еще далеко — три недели»

"У Саши все нормально. Все хорошо, рабочий момент.
До сезона еще далеко — три недели. Все нормально«, — сказал агент нападающего “Вашингтона” Глеб Чистяков.
Вчера стало известно, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.
"У Саши все нормально. Все хорошо, рабочий момент.
До сезона еще далеко — три недели. Все нормально«, — сказал агент нападающего “Вашингтона” Глеб Чистяков.