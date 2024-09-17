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Федерация падела России хочет провести выставочный матч между Загитовой и Медведевой

Генеральный директор Федерации падела России (ФПР) Алексей Сорокин заявил, что хотел бы организовать матч между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой до конца текущего года.

Источник: Sports.Ru

19−21 сентября в России пройдет международный турнир по паделу «Москва-2024».

«Честно говоря, мы настолько сосредоточились на привлечении хороших игроков с международным статусом на турнир “Москва-2024”, что это пока планы будущего.

Постараемся организовать в этом году, но от них многое зависит. Надо в их календарь вписаться, учитывая, что у обеих шоу в конце года.

Что-то подобное будем стараться делать. Мы не скрываем, что для нас проблема — это узнаваемость. К сожалению, вынужден констатировать факт, что многие профессионалы в области спорта, как это ни странно, не всегда знают, что это за вид спорта.

При этом во многих странах падел занимает второе место по количеству занимающихся после футбола и имеет колоссальную популярность в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы.

Там общее сумасшествие вокруг падела, а в России он незаслуженно был в забвении какое-то количество лет в России. Сейчас мы надеемся исправить это", — сказал Сорокин.

Падел, Пэддл-теннис, Теннис на платформе — это все разные виды спорта?