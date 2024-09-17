Фридзон об Овечкине: «Саша придет на помощь в любой момент — это и есть настоящая дружба. Желаю ему здоровья, счастья. И чтобы он побил рекорд Гретцки»

"Хочу от всей души поздравить Сашу и пожелать ему здоровья и счастья. И чтобы он побил рекорд Гретцки.
Мы с Сашей близкие друзья, и если кому-то из нас нужна помощь, всегда обращаемся друг к другу. И Саша придет на помощь в любой момент — это и есть настоящая дружба.
Его семья — как моя семья", — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон.
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).