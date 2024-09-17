Дмитрий Губерниев: «Регресс во многих видах спорта очевиден, наша задача — минимизировать потери. Как может появиться новая Загитова и Медведева без международных стартов?»

"К спорту в принципе стало меньше интереса, когда нас отовсюду выгнали. Хотим мы этого или нет. Мотивация становится меньше, мы сталкиваемся с большими сложностями. Но медийно фигурное катание и биатлон представляют большой интерес. Однако мастерство наших спортсменов не растет и это самая главная проблема. Причем это проблема всех видов спорта.