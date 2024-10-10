Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Пополнит состав бездельников. Нечего ему в политике делать. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом»

«Дзюбе пророчат политическую карьеру? Кому-кому? Артем Дзюба? Я думаю, после его спортивной карьеры там ему делать нечего. Что мы смешить народ будем, дорогие вы мои! Я все сказал. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом.
Источник: Sports

"Дзюбе пророчат политическую карьеру? Кому-кому? Артем Дзюба? Я думаю, после его спортивной карьеры там ему делать нечего. Что мы смешить народ будем, дорогие вы мои! Я все сказал. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом.

Как я отношусь к тому, что спортсмены идут в Госдуму? Ну, когда у меня спросили, почему я не иду в Госдуму, то я сказал, что у меня думать есть чем. Ну, знаете, мы по сей день не приняли закон о спорте, о допинге, сколько лет там сидят наши, и непонятно, чем занимаются. Это их вопрос.

Подходит ли с этой точки зрения Дзюба, чтобы стать таким же депутатом Госдумы? А, ну да, состав бездельников пополнить", — сказал бывший биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Депутат Журова о спортсменах в политике: «Они привыкли к свободе, а в этой сфере много ограничений. Дзюба и Аршавин начнут, скорее всего — есть потенциал».