Александр Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Пополнит состав бездельников. Нечего ему в политике делать. Надо было спортивную карьеру делать по-человечески, а не заниматься онанизмом»

Как я отношусь к тому, что спортсмены идут в Госдуму? Ну, когда у меня спросили, почему я не иду в Госдуму, то я сказал, что у меня думать есть чем. Ну, знаете, мы по сей день не приняли закон о спорте, о допинге, сколько лет там сидят наши, и непонятно, чем занимаются. Это их вопрос.