Лыжница Степанова — Загитовой: «Это ко мне Губерниев неравнодушен! Господин назначил меня любимой женой»

Губерниев неоднократно иронично высказывался о фигуристке.
«Это ко мне Губерниев неравнодушен! Господин назначил меня любимой женой!» — написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец предположила, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев к ней неравнодушен.
Губерниев неоднократно иронично высказывался о фигуристке.
«Это ко мне Губерниев неравнодушен! Господин назначил меня любимой женой!» — написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете.