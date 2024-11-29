Финальные соревнования Кубка России по самбо прошли в краснодарском Дворце самбо. Более 400 спортсменов из 50 регионов страны боролись за награды турнира. Краснодарский край был представлен 50 самбистами. Денис Пастернак и Харун Тлишев завоевали золотые медали. На вторых местах в своих весовых категориях расположились Эдуард Мурадян и Вугар Мамедов. Бронзовые медали достались Юрию Меликяну, Артуру Савкину, Даниилу Орлову и Валерии Нижегородовой. Губернатор Кубани наградил победителей Кубка России по самбо.