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Губернатор Кубани наградил победителей Кубка России по самбо

Кубанские спортсмены завоевали восемь медалей.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Финальные соревнования Кубка России по самбо прошли в краснодарском Дворце самбо. Более 400 спортсменов из 50 регионов страны боролись за награды турнира. Краснодарский край был представлен 50 самбистами. Денис Пастернак и Харун Тлишев завоевали золотые медали. На вторых местах в своих весовых категориях расположились Эдуард Мурадян и Вугар Мамедов. Бронзовые медали достались Юрию Меликяну, Артуру Савкину, Даниилу Орлову и Валерии Нижегородовой. Губернатор Кубани наградил победителей Кубка России по самбо.

«Для Краснодарского края большая честь впервые принимать главные национальные соревнования — Кубок России по самбо. Когда мы только задумывали строительство нашего Дворца самбо, мы планировали, что в этих стенах будут соревноваться сильнейшие спортсмены. Поздравляю победителей и призеров Кубка России с заслуженными наградами», — рассказал Вениамин Кондратьев.

На Кубке России как среди мужчин, так и среди женщин разыграли 22 комплекта медалей в спортивном и боевом самбо. Победителям вручили медали и денежные сертификаты.

Дворец самбо в Краснодаре был открыт весной 2024 года. По распоряжению губернатора в 2025 году во всех муниципалитетах Кубани будут созданы центры единоборств. Инициатива «Самбо в школу» объединила свыше 800 учебных заведений региона.