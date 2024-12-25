— Лионель Месси, потому что он лучший футболист в истории. Номер два — Vybz Kartel (ямайский музыкант, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, но освобожденный спустя 13 лет в связи с тем, что действия присяжных были признаны неправомерными, а от повторного рассмотрения дела суд отказался, сославшись на расходы, прошедшее время и ухудшение здоровья Картела — Спортс«).Номер три — Майкл Джордан, — сказал полузащитник “Челси”.Палмер — чудик в жизни. Не знает Паненку, как пользоваться стиралкой, и часто повторяет, что не тупой.