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Помощник Черчесова об отставке из сборной Казахстана: «Уведомлений не было. Планируем работу дальше»

Ранее сообщалось, что российского специалиста отправят в отставку с должности главного тренера сборной Казахстана, однако Казахстанская федерация футбола опровергла эту информацию.

Источник: Спортс"

«Да, никаких уведомлений не было. Работаем и планируем свою работу дальше. Находимся на связи с клубными коллегами», — сказал помощник Черчесова Владимир Паников. Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер — Черчесов».