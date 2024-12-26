«Да, никаких уведомлений не было. Работаем и планируем свою работу дальше. Находимся на связи с клубными коллегами», — сказал помощник Черчесова Владимир Паников. Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер — Черчесов».
Помощник Черчесова об отставке из сборной Казахстана: «Уведомлений не было. Планируем работу дальше»
Ранее сообщалось, что российского специалиста отправят в отставку с должности главного тренера сборной Казахстана, однако Казахстанская федерация футбола опровергла эту информацию.