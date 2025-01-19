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Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия сыграет с Чехией, Норвегия встретится с Португалией, Египет против Хорватии и другие матчи

19 января пройдут очередные матчи предварительного раунда.

Источник: Sports

Чемпионат мира по гандболу.

Мужчины.

Предварительный раунд.

Группа А.

Хернинг, Дания.

Польша — Швейцария — 17.30.

Германия — Чехия — 20.00.

Положение в группе: Германия — 4 очка (2 игры), Чехия — 2 (2), Швейцария — 1 (2), Польша — 1 (2).

Группа D.

Вараждин, Хорватия.

Северная Македония — Гвинея — 20.00.

Венгрия — Нидерланды — 22.30.

Положение в группе: Нидерланды — 4 (2), Венгрия — 3 (2), Северная Македония — 1 (2), Гвинея — 0 (2).

Группа E.

Осло, Норвегия.

Бразилия — США — 20.00.

Норвегия — Португалия — 22.30.

Положение в группе: Португалия — 4 (2), Норвегия — 2 (2), Бразилия — 2 (2), США — 0 (2).

Группа H.

Загреб, Хорватия.

Аргентина — Бахрейн — 20.00.

Египет — Хорватия — 22.30.

Положение в группе: Хорватия — 4 (2), Египет — 4 (2), Аргентина — 0 (2), Бахрейн — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.