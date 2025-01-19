Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия сыграет с Чехией, Норвегия встретится с Португалией, Египет против Хорватии и другие матчи

Чемпионат мира по гандболу.
Мужчины.
Предварительный раунд.
Группа А.
Хернинг, Дания.
Польша — Швейцария — 17.30.
Германия — Чехия — 20.00.
Положение в группе: Германия — 4 очка (2 игры), Чехия — 2 (2), Швейцария — 1 (2), Польша — 1 (2).
Группа D.
Вараждин, Хорватия.
Северная Македония — Гвинея — 20.00.
Венгрия — Нидерланды — 22.30.
Положение в группе: Нидерланды — 4 (2), Венгрия — 3 (2), Северная Македония — 1 (2), Гвинея — 0 (2).
Группа E.
Осло, Норвегия.
Бразилия — США — 20.00.
Норвегия — Португалия — 22.30.
Положение в группе: Португалия — 4 (2), Норвегия — 2 (2), Бразилия — 2 (2), США — 0 (2).
Группа H.
Загреб, Хорватия.
Аргентина — Бахрейн — 20.00.
Египет — Хорватия — 22.30.
Положение в группе: Хорватия — 4 (2), Египет — 4 (2), Аргентина — 0 (2), Бахрейн — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.