Вайцеховская о завершении карьеры Йоханнеса Бо: «Единственное внятное объяснение, которое приходит в голову: произошло что-то из ряда вон»

В версию о том, что настояла жена и парень, соответственно, назвал в качестве причины желание больше времени бывать дома, я, простите, не верю. Если допустить, что жена топового биатлониста или лыжника способна настоять на таком в принципе, с ней обычно разводятся раньше, чем через шесть лет и двое детей. Тем более вряд ли такое могло случиться за год до Игр.