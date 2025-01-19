Петтер Нортуг о завершении карьеры Бо: «Йоханнесу знать лучше. Если он принял такое решение, значит, оно верное»

"Йоханнесу знать лучше, и, если он принял такое решение, значит, оно верное. Он один из лучших биатлонистов в истории. Он может заслуженно закинуть ноги вверх.
У него была фантастическая карьера. Но мне кажется, что я немного видел это в нем. Бывает такое, что в конце концов чаша переполняется, и «стоп» наступает очень быстро. Хорошо, что он это не усугубляет", — сказал двукратный олимпийский чемпион по лыжам.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы — за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!