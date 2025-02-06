Восковая фигура Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Лондоне рядом с фигурами Роналду, Бекхэма, Хэмилтона

Фигура Мбаппе будет находиться рядом со статуями Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма, а также семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
"Я сотрудничаю с музеем мадам Тюссо в Лондоне уже несколько месяцев, и я очень рад увидеть готовую фигуру, которая присоединится к лондонской линейке.
Я был поражен фигурой из музея мадам Тюссо в Берлине. Она так похожа на меня, что это почти тревожит. А теперь появится еще одна!
Любовь Великобритании к футболу невероятна, у них действительно страстные фанаты, поэтому моя фигура в Лондоне рядом с легендами — это и удивительно, огромная честь!" — сказал Мбаппе.
Отмечается, что любой подросток младше 16 лет, носящий официальную футболку Мбаппе, сможет бесплатно увидеть фигуру. Речь идет о футболках сборной Франции, «Реал Мадрид», «ПСЖ» и «Монако».