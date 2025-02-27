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Журова о школе Загитовой: «Если кто-то создает школу своего имени, то должен находиться непосредственно там. Каждый день ходить на тренировки и работать»

Школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется построить в Казани. Сообщалось, что тренеров могут привлечь к работе вахтовым методом.

Источник: Спортс"

"Конечно, если кто-то создает школу своего имени, то человек должен находиться непосредственно там. В этом плане я принципиальный человек. Не знаю, насколько система с вахтовым методом хорошо сработает.

Я считаю, если ты даешь свое имя, ты должен контролировать все детали, иначе потом могут пойти упреки: «За что мы платим деньги? Почему нет человека?» Не хотелось бы всего этого, поэтому если есть школа, надо каждый день ходить на тренировки и работать.

Но при этом кто-то считает, что достаточно дать школе имя и необязательно контролировать весь процесс. Я не осуждаю этот подход. Если человек может так отстроить работу, и он знает, что есть лица, которым он доверяет и они не подведут, хорошо. Но, зная жизнь, к сожалению, не всегда так получается", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.