Журова о школе Загитовой: «Если кто-то создает школу своего имени, то должен находиться непосредственно там. Каждый день ходить на тренировки и работать»

Но при этом кто-то считает, что достаточно дать школе имя и необязательно контролировать весь процесс. Я не осуждаю этот подход. Если человек может так отстроить работу, и он знает, что есть лица, которым он доверяет и они не подведут, хорошо. Но, зная жизнь, к сожалению, не всегда так получается", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.