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Палмер — самый сексуальный футболист по версии британцев, Беллингем — 2-й, Трент — 5-й, Роналду — 8-й, Холанд — 9-й, Мбаппе — 10-й. Опросили 2500 человек

Компания Slotzilla опросила 2500 взрослых британцев. Учитывались такие факторы, как телосложение, харизма и личный стиль игрока.

Источник: Спортс"

Полузащитник «Челси» Палмер набрал 19% голосов и занял первое место, Криштиану Роналду стал только 8-м, а Килиан Мбаппе замкнул десятку.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») стал 9-м, но в исследовании отмечается, что он возглавил чарты в Шотландии благодаря «мощному телосложению и ярким чертам лица».

1. Коул Палмер («Челси», Англия) — 19%

2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия) — 17%

3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», Англия) — 15%

4. Деклан Райс («Арсенал», Англия) — 12%

5. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия) — 10%

6. Букайо Сака («Арсенал», Англия) — 8%

7. Маркус Рэшфорд («Астон Вилла» / «МЮ», Англия) — 7%

8. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия) — 6%

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) — 4%

10. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция) — 2%