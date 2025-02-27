Палмер — самый сексуальный футболист по версии британцев, Беллингем — 2-й, Трент — 5-й, Роналду — 8-й, Холанд — 9-й, Мбаппе — 10-й. Опросили 2500 человек

Полузащитник «Челси» Палмер набрал 19% голосов и занял первое место, Криштиану Роналду стал только 8-м, а Килиан Мбаппе замкнул десятку.
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») стал 9-м, но в исследовании отмечается, что он возглавил чарты в Шотландии благодаря «мощному телосложению и ярким чертам лица».
1. Коул Палмер («Челси», Англия) — 19%
2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия) — 17%
3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», Англия) — 15%
4. Деклан Райс («Арсенал», Англия) — 12%
5. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия) — 10%
6. Букайо Сака («Арсенал», Англия) — 8%
7. Маркус Рэшфорд («Астон Вилла» / «МЮ», Англия) — 7%
8. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия) — 6%
9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) — 4%
10. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция) — 2%