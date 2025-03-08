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Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Непряева и Терентьева, Смирнова и Сорина, Горбунова и Фалеева выступят в квалификации командного спринта

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025.

Источник: Спортс"

Казань.

Женщины.

Командный спринт.

Начало квалификации — 12:00 по московскому времени, финалов — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Участницы.

Екатерина Смирнова — Татьяна Сорина (Тюменская область-1).

Ксения Шорохова — Елизавета Пантрина (Тюменская область-2).

Анна Хоботова — Алиса Жамбалова (Тюменская область-3).

Дарья Непряева — Наталья Терентьева (Татарстан-1).

Лидия Горбунова — Анастасия Фалеева (Татарстан-2).

Екатерина Мегедь — Ирина Ибрагимова (Татарстан-3).

Екатерина Никитина — Алена Баранова (Москва-1).

Арина Кусургашева — Екатерина Евтягина (Москва-2).

Елизавета Шалабода — Александра Кононова (Москва-3).

Мария Крамаренко — Наталья Крамаренко (Свердловская область).

Олеся Ляшенко — Дарья Канева (Республика Коми-1).

Милена Габушева — Полина Порошкина (Республика Коми-2).

Анастасия Кириллова — Елизавета Еремеева (ХМАО).

Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.