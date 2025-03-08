Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Непряева и Терентьева, Смирнова и Сорина, Горбунова и Фалеева выступят в квалификации командного спринта

Казань.
Женщины.
Командный спринт.
Начало квалификации — 12:00 по московскому времени, финалов — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Участницы.
Екатерина Смирнова — Татьяна Сорина (Тюменская область-1).
Ксения Шорохова — Елизавета Пантрина (Тюменская область-2).
Анна Хоботова — Алиса Жамбалова (Тюменская область-3).
Дарья Непряева — Наталья Терентьева (Татарстан-1).
Лидия Горбунова — Анастасия Фалеева (Татарстан-2).
Екатерина Мегедь — Ирина Ибрагимова (Татарстан-3).
Екатерина Никитина — Алена Баранова (Москва-1).
Арина Кусургашева — Екатерина Евтягина (Москва-2).
Елизавета Шалабода — Александра Кононова (Москва-3).
Мария Крамаренко — Наталья Крамаренко (Свердловская область).
Олеся Ляшенко — Дарья Канева (Республика Коми-1).
Милена Габушева — Полина Порошкина (Республика Коми-2).
Анастасия Кириллова — Елизавета Еремеева (ХМАО).
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.