Пятерых французов дисквалифицировали за договорные матчи

Все пятеро новых фигурантов — французы. Первые четыре дела рассматривались независимыми инспекторами по борьбе с коррупцией, а пятое было урегулировано между игроком и ITIA.
Бывшая 590-я ракетка мира 38-летний Янник Тиван признался, что в период с 2017 по 2018-й участвовал в организации 22 договорных матчей, в том числе 16 собственных. Тиван дисквалифицирован пожизненно, оштрафован на 75 000 долларов, а также должен выплатить 37 400 евро в счет возмещения ущерба.
Бывшая 399-я ракетка мира 28-летний Томас Брешемье признался, что в период с 2017 по 2018-й участвовал в 11 договорных матчах. Он дисквалифицирован на семь лет и шесть месяцев, а также оштрафован на 40 000 долларов, из которых 27 500 условно. Дисквалификация закончится 11 августа 2032-го.
Бывшая 450-я ракетка мира 29-летний Габриэль Пети дисквалифицирован на шесть лет и шесть месяцев, а также оштрафован на 35 000 долларов. Пети фактически отказался от права на слушание и признал ответственность за семь договорных матчей в период с 2017 по 2018-й. Дисквалификация закончится 20 сентября 2031-го.
Бывшая 794-я ракетка мира 29-летний Томас Сетоджи признан виновным в том, что участвовал в трех договорных матчах в 2017 году и не сообщил о попытке коррупции в 2018 году. Он дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 20 000 долларов, а также должен выплатить 5 500 евро в счет возмещения ущерба. Дисквалификация закончится 31 марта 2035-го.
Бывшая 972-я ракетка мира 28-летний Юго Даубиас признался в участии в двух договорных матчах в 2017 году. Он дисквалифицирован на два года и оштрафован на 15 000 долларов. Даубиас не подавал апелляцию. Дисквалификация закончится 20 марта 2027-го.