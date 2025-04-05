Пятерых французов дисквалифицировали за договорные матчи

Бывшая 794-я ракетка мира 29-летний Томас Сетоджи признан виновным в том, что участвовал в трех договорных матчах в 2017 году и не сообщил о попытке коррупции в 2018 году. Он дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 20 000 долларов, а также должен выплатить 5 500 евро в счет возмещения ущерба. Дисквалификация закончится 31 марта 2035-го.