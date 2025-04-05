Слепцова о завершении карьеры братьев Бо: «Для меня это был шок, я за них очень сильно болею. Думала, они на 100% пойдут до Олимпиады»

"Для меня это был вообще шок, потому что я за них очень сильно болею всегда. Особенно за Тарьея, которому уже 36 лет. Я думала, что они на сто процентов пойдут до Олимпиады, и Йоханнес побьет там все рекорды. Он обязан был, мне кажется, это сделать.
Но я очень расстроилась. Для меня это непонятная ситуация. С другой стороны, может они действительно устали и уже нет никакой мотивации. И правильно Тарьей сказал, что впереди Олимпиада, а на нее нужно положить очень много труда, даже еще больше, чем когда ты готовишься к какому-то определенному сезону.
И у них у обоих семьи, то есть, скорее всего, просто у них уже нет былой мотивации тренироваться и выигрывать. Поэтому для меня это было неожиданно и очень грустно, к сожалению", — сказала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова.
Тарьей Бо — весельчак биатлона: угонял машину Слепцовой, отыграл сцену из «Джентльменов удачи».