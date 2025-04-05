Слепцова о завершении карьеры братьев Бо: «Для меня это был шок, я за них очень сильно болею. Думала, они на 100% пойдут до Олимпиады»

Но я очень расстроилась. Для меня это непонятная ситуация. С другой стороны, может они действительно устали и уже нет никакой мотивации. И правильно Тарьей сказал, что впереди Олимпиада, а на нее нужно положить очень много труда, даже еще больше, чем когда ты готовишься к какому-то определенному сезону.