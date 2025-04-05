Слепцова о допинге: «На данный момент мы дело проиграли. Можно ли что-то предпринять еще? Не знаю»

— Ну, во-первых, там не то, что продвинулось, а мы проиграли суд. Так что дальше пока никаких других новостей нет. Факт в том, что на данный момент мы это дело проиграли. Можно ли что-то предпринять еще? Не могу ответить на этот вопрос, потому что не просто не знаю, — сказала Слепцова.