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Слепцова о допинге: «На данный момент мы дело проиграли. Можно ли что-то предпринять еще? Не знаю»

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова по допинговым делам.

Источник: Спортс"

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

— Ранее вы говорили, что вам помогал Михаил Прохоров по этому делу. Были ли какие-то изменения в процессе по борьбе за справедливость?

— Ну, во-первых, там не то, что продвинулось, а мы проиграли суд. Так что дальше пока никаких других новостей нет. Факт в том, что на данный момент мы это дело проиграли. Можно ли что-то предпринять еще? Не могу ответить на этот вопрос, потому что не просто не знаю, — сказала Слепцова.