Светлана Слепцова: «Очень надеюсь, что в этом сезоне наших спортсменов допустят. Хватит им уже сидеть на Кубках России»

Эта надежда не основана на чем-то конкретном. Это просто какая-то внутренняя надежда, потому что мне очень жаль наших российских спортсменов, которые теряют время, теряют мотивацию. Потом трудно в любом случае будет туда возвращаться, потому что пропуск очень большой", — сказала Слепцова.