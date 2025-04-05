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Светлана Слепцова: «Очень надеюсь, что в этом сезоне наших спортсменов допустят. Хватит им уже сидеть на Кубках России»

"Я очень надеюсь, что в этом сезоне уже наших спортсменов допустят, потому что уже как-то хватит им сидеть на Кубках России. Им нужно продвигаться туда, на Кубок мира ближе к Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Эта надежда не основана на чем-то конкретном. Это просто какая-то внутренняя надежда, потому что мне очень жаль наших российских спортсменов, которые теряют время, теряют мотивацию. Потом трудно в любом случае будет туда возвращаться, потому что пропуск очень большой", — сказала Слепцова.