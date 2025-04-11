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Кросби сделал бросок на 1 млн долларов мячом для американского футбола. В шоу участвовали Малкин, экс-квотербек НФЛ Ротлисбергер, Снуп Догг и Уиз Халифа

Капитан «Питтсбурга» принял участие в шоу Big Night Aht на домашней арене «Пингвинс».

Источник: Спортс"

Кросби, экс-квотербек «Питтсбург Стилерс» из НФЛ Бен Ротлисбергер и питчер «Питтсбург Пайрэтс» Пол Скинз должны были попасть мячом для американского футбола в мишень. Каждый точный бросок добавлял 1 млн долларов к джекпоту, который забирал домой один из зрителей.

Кросби признался, что очень давно не играл в американский футбол, но после этого бросил мяч точно в цель.

«Это было нереально, о таком даже не думаешь. Невероятное шоу и просто замечательный опыт. Непривычно быть в центре площадки без льда, экипировки и бросать мяч на миллион долларов», — заявил Сидни Кросби.

В мероприятии также участвовали Евгений Малкин и Крис Летанг.

"Это очень весело. Я немного разозлился, что мне не дали бросить мяч, но все в порядке. Здорово быть на сцене вместе со всеми.

Фанаты громко шумели, и мы собрали много денег на благотворительность. Потрясающе«, — сказал форвард “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Специальными гостями выступили музыканты Снуп Догг, Уиз Халифа и другие знаменитости.