«С Овечкиным можно сравнить Ма Луна — у него 6 золотых медалей Олимпиады из 6. Он выигрывал везде, где участвовал». Чемпион Европы-2020 по настольному теннису Гребнев о спортсменах

"В мире с Овечкиным можно сравнить Ма Луна. У него шесть золотых олимпийских медалей из шести, во всех категориях соревнований, где он участвовал, он везде выигрывал золото.
Из российских теннисистов ближайший — это Леша Смирнов, который выигрывал европейский «топ-12» и доходил до полуфинала Олимпиады, но, к сожалению для российского настольного тенниса, стал тогда четвертым.
До Овечкина дотянуться очень сложно, он побил рекорд мировой величины. Для меня это лучший хоккеист в мире", — сказал чемпион Европы 2020 года по настольному теннису в парном разряде Максим Гребнев.
Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы.