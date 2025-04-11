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«С Овечкиным можно сравнить Ма Луна — у него 6 золотых медалей Олимпиады из 6. Он выигрывал везде, где участвовал». Чемпион Европы-2020 по настольному теннису Гребнев о спортсменах

Капитан «Вашингтона» в матче с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

Источник: Спортс"

"В мире с Овечкиным можно сравнить Ма Луна. У него шесть золотых олимпийских медалей из шести, во всех категориях соревнований, где он участвовал, он везде выигрывал золото.

Из российских теннисистов ближайший — это Леша Смирнов, который выигрывал европейский «топ-12» и доходил до полуфинала Олимпиады, но, к сожалению для российского настольного тенниса, стал тогда четвертым.

До Овечкина дотянуться очень сложно, он побил рекорд мировой величины. Для меня это лучший хоккеист в мире", — сказал чемпион Европы 2020 года по настольному теннису в парном разряде Максим Гребнев.

Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы.