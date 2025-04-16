Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова сыграет с Вайшали, Чжу Цзинъэр против Мелии, другие партии

Гран-при ФИДЕ.
Женщины.
Пятый этап.
Пуна, Индия.
3-й тур.
Начало партий — 12:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.
Чжу Цзиньэр (Китай) — Саломе Мелия (Грузия).
Алина Кашлинская (Польша) — Батхуягийн Монгонтуул (Монголия).
Нургюл Салимова (Болгария) — Харика Дронавалли (Индия).
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Полина Шувалова (Россия).
Хампи Конеру (Индия) — Дивья Дешмукх (Индия).
Турнирное положение: Дешмукх, Чжу Цзиньэр — по 2, Шувалова — 1,5, Монгонтуул, Конеру — по 1, Вайшали, Мелия, Кашлинская, Дронавалли, Салимова — по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).