Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова сыграет с Вайшали, Чжу Цзинъэр против Мелии, другие партии

16 апреля пройдут партии третьего тура.

Источник: Спортс"

Гран-при ФИДЕ.

Женщины.

Пятый этап.

Пуна, Индия.

3-й тур.

Начало партий — 12:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Чжу Цзиньэр (Китай) — Саломе Мелия (Грузия).

Алина Кашлинская (Польша) — Батхуягийн Монгонтуул (Монголия).

Нургюл Салимова (Болгария) — Харика Дронавалли (Индия).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Полина Шувалова (Россия).

Хампи Конеру (Индия) — Дивья Дешмукх (Индия).

Турнирное положение: Дешмукх, Чжу Цзиньэр — по 2, Шувалова — 1,5, Монгонтуул, Конеру — по 1, Вайшали, Мелия, Кашлинская, Дронавалли, Салимова — по 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).