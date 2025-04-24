Никитин о травме Паника: «Завтра его прооперируют, Рихард вне игры, к сожалению. Цена победы высока»

На 29-й минуте форвард ярославской команды Рихард Паник столкнулся с партнером по команде Байроном Фроузом. Словак покинул площадку с помощью персонала и не вернулся на лед в третьем периоде.
— Что с Паником?
— Паника завтра прооперируют. К сожалению, Рихард вне игры. Это хоккей.
— Ги Буше сказал, что их серия с Магнитогорском отняла многих игроков, что они с порванными связками выходили. У вас есть какие‑то последствия такой энергозатратной серии?
— В плей‑офф, когда заходишь в раздевалку, порядка 40 пакетов со льдом уходит. Это нормально, цена победы всегда высока, — сказал главный тренер «Локомотива».