Алаба и Камавинга вряд ли сыграют с «Барселоной», считает Анчелотти: «Им будет сложно восстановиться»

— Завтра будет видно, но оба игрока ощущают мышечный дискомфорт. Им будет сложно восстановиться до субботы.
— Фран Гарсия — единственный кандидат [на левый фланг защиты]?
— Да, — сказал главный тренер «Реала».
Полузащитник «Реала» получил травму в конце игры с «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги. Также повреждение есть у Давида Алабы.
— Завтра будет видно, но оба игрока ощущают мышечный дискомфорт. Им будет сложно восстановиться до субботы.
— Фран Гарсия — единственный кандидат [на левый фланг защиты]?
— Да, — сказал главный тренер «Реала».