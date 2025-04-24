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Алаба и Камавинга вряд ли сыграют с «Барселоной», считает Анчелотти: «Им будет сложно восстановиться»

Полузащитник «Реала» получил травму в конце игры с «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги. Также повреждение есть у Давида Алабы.

Источник: Спортс"

— Завтра будет видно, но оба игрока ощущают мышечный дискомфорт. Им будет сложно восстановиться до субботы.

— Фран Гарсия — единственный кандидат [на левый фланг защиты]?

— Да, — сказал главный тренер «Реала».