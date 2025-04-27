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Рэшфорд может пропустить остаток сезона из-за травмы. Эмери подтвердил, что у форварда проблемы с подколенным сухожилием

27-летний форвард из-за травмы пропустил полуфинал Кубка Англии, в котором команда тренера Унаи Эмери уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.

Источник: Спортс"

Рэшфорд получил мышечное повреждение в первом тайме матча против «Манчестер Сити» (1:2). Нападающий был заменен на 76-й минуте, вместо него вышел Олли Уоткинс.. Позднее стало известно, что из-за травмы форвард может пропустить остаток сезона.

"Он травмирован. Он получил повреждение на этой неделе, а в пятницу мы провели тестирование. Проблемы с подколенным сухожилием.

Мы будем проверять его состояние перед каждым матчем, но пока он точно выбыл и, возможно, пропустит несколько недель«, — сказал главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери.