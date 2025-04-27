Рэшфорд может пропустить остаток сезона из-за травмы. Эмери подтвердил, что у форварда проблемы с подколенным сухожилием

Рэшфорд получил мышечное повреждение в первом тайме матча против «Манчестер Сити» (1:2). Нападающий был заменен на 76-й минуте, вместо него вышел Олли Уоткинс.. Позднее стало известно, что из-за травмы форвард может пропустить остаток сезона.
"Он травмирован. Он получил повреждение на этой неделе, а в пятницу мы провели тестирование. Проблемы с подколенным сухожилием.
Мы будем проверять его состояние перед каждым матчем, но пока он точно выбыл и, возможно, пропустит несколько недель«, — сказал главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери.