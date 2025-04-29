Спортс«» ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»

Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который будет работать с википедийными статьями на тему спорта и беттинга, актуальизировать раздел на предмет новой информации, работать с отзывами пользователей. Плюсом будет минимальное владение навыками дизайна и умение работать с Figma и Photoshop.
Что необходимо? Грамотность, способность организовать эффективное взаимодействие с коллегами, готовность адаптироваться к формату и следовать ему.
Работа — полностью удаленная, вы можете жить в любом городе любой страны и находиться в каком угодно часовом поясе.
Что еще понадобится (и можно будет) делать?
• Актуализировать раздел на предмет новой информации через админку.
• Работать с википедийными статьями на тему спорта и беттинга.
• Работать с отзывами пользователей.
• Взаимодействовать с издателем раздела, SEO-командой и редакцией.
Если интересует такая работа — что делать? Напишите нам на stavki@sports.ru или заполните форму.
А внутри:
1) Расскажите о себе самое важное — почему вы хотите у нас работать.
2) Покажите, на какие медиа с точки зрения подачи, языка и форматов ориентируетесь, что сами смотрите/читаете.
3) Обрисуйте свой опыт — профильный, смежный или любой другой, который считаете важным подчеркнуть в контексте конкретной вакансии.
В теме письма укажите «Контент-менеджер раздела “Ставки” на Спортсе».
Удачи!