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Спортс«» ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»

Спортс в поиске контент-менеджера, который поможет нам наполнять раздел актуальной информацией.

Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который будет работать с википедийными статьями на тему спорта и беттинга, актуальизировать раздел на предмет новой информации, работать с отзывами пользователей. Плюсом будет минимальное владение навыками дизайна и умение работать с Figma и Photoshop.

Что необходимо? Грамотность, способность организовать эффективное взаимодействие с коллегами, готовность адаптироваться к формату и следовать ему.

Работа — полностью удаленная, вы можете жить в любом городе любой страны и находиться в каком угодно часовом поясе.

Что еще понадобится (и можно будет) делать?

• Актуализировать раздел на предмет новой информации через админку.

• Работать с википедийными статьями на тему спорта и беттинга.

• Работать с отзывами пользователей.

• Взаимодействовать с издателем раздела, SEO-командой и редакцией.

Если интересует такая работа — что делать? Напишите нам на stavki@sports.ru или заполните форму.

А внутри:

1) Расскажите о себе самое важное — почему вы хотите у нас работать.

2) Покажите, на какие медиа с точки зрения подачи, языка и форматов ориентируетесь, что сами смотрите/читаете.

3) Обрисуйте свой опыт — профильный, смежный или любой другой, который считаете важным подчеркнуть в контексте конкретной вакансии.

В теме письма укажите «Контент-менеджер раздела “Ставки” на Спортсе».

Удачи!