Шорт-трекистка Уразова о получении нейтрального статуса: «Думала, что это розыгрыш, поначалу восприняла новость с осторожностью»

— Не было такого, чтобы мы сидели, обновляли и ждали эту новость. Помню только 1 апреля на розыгрыш повелась, когда сообщили, что нас допустили. Сегодня было меньше эмоций, думала, что это новый розыгрыш, так что восприняла поначалу с осторожностью.