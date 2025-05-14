Шорт-трекистка Уразова о получении нейтрального статуса: «Думала, что это розыгрыш, поначалу восприняла новость с осторожностью»

— Не было такого, чтобы мы сидели, обновляли и ждали эту новость. Помню только 1 апреля на розыгрыш повелась, когда сообщили, что нас допустили. Сегодня было меньше эмоций, думала, что это новый розыгрыш, так что восприняла поначалу с осторожностью.
— Волнительно? Ведь теперь еще и надо отобраться?
— Волнительно, три года мы не выступали, я вообще только один международный сезон отбегала. Ну ничего, справимся, проверим свои силы, покажем, что мы тут готовились к возвращению, не бездействовали, — сказала спортсменка.