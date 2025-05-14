Конькобежец Найденышев о получении нейтрального статуса: «Принял это как рабочий момент. Предстоит много работы, надо быть в лучшей форме»

"Узнал от друга, он спросил, видел ли я списки. Я спросил: какие списки? В итоге — да, посмотрел, увидел свою фамилию, принял это как рабочий момент. Предстоит много работы, чтобы хорошо подготовиться к старту.
Надо быть в лучшей форме и не заморачиваться, выполнять работу честно, быть трудолюбивым, тогда сбегаю на тот результат, на который наработал летом", — сказал призер чемпионата России Даниил Найденышев.
ISU предоставил нейтральный статус 18 российским конькобежцам и шорт-трекистам. В списке отсутствуют Трофимов, Голикова и Качанова.