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Конькобежец Найденышев о получении нейтрального статуса: «Принял это как рабочий момент. Предстоит много работы, надо быть в лучшей форме»

Спортсмен получил допуск от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

"Узнал от друга, он спросил, видел ли я списки. Я спросил: какие списки? В итоге — да, посмотрел, увидел свою фамилию, принял это как рабочий момент. Предстоит много работы, чтобы хорошо подготовиться к старту.

Надо быть в лучшей форме и не заморачиваться, выполнять работу честно, быть трудолюбивым, тогда сбегаю на тот результат, на который наработал летом", — сказал призер чемпионата России Даниил Найденышев.

ISU предоставил нейтральный статус 18 российским конькобежцам и шорт-трекистам. В списке отсутствуют Трофимов, Голикова и Качанова.