Тренер Качановой о ее недопуске к олимпийскому отбору: «Больно это видеть, какое-то издевательство, унижение. За Дашу как за спортсмена очень обидно»

— Не скажу, что решение ожидаемое, я воспринял его тяжело. И не из‑за себя — моя тренерская карьера продолжительна, а вот за Дашу как за спортсмена мне очень обидно.
Я, как и Даша, верю в то, что ситуация может измениться в связи с происходящими в мире событиями. И, возможно, это повлияет на решение ISU. Смотрю на ситуацию с оптимизмом, но предполагаю, каким может быть исход событий.
— Уцелели из предварительного списка два спортсмена из мужской команды. Вы это как воспринимаете?
— Я так понимаю, что почти все, у кого был серьезный международный опыт, мимо. Остались только те, кто участвовал в первенстве мира по юниорам. Оставляют спортсменов с минимальным опытом.
Это не то что больно видеть, это какое‑то издевательство, уничижение. Будто мы полное ничтожество, а они все такие великие. Мне крайне неприятно все это.
Пьер де Кубертен сказал, что олимпийское движение должно быть свободно от политики, а тут мы все смешали, и вот как теперь это выглядит. Неприятно, противно, — сказал тренер Евгений Лаленков.