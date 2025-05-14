Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Качановой о ее недопуске к олимпийскому отбору: «Больно это видеть, какое-то издевательство, унижение. За Дашу как за спортсмена очень обидно»

Качанова — чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по конькобежному спорту. Она не вошла в список спортсменов, которым Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус для участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

— Не скажу, что решение ожидаемое, я воспринял его тяжело. И не из‑за себя — моя тренерская карьера продолжительна, а вот за Дашу как за спортсмена мне очень обидно.

Я, как и Даша, верю в то, что ситуация может измениться в связи с происходящими в мире событиями. И, возможно, это повлияет на решение ISU. Смотрю на ситуацию с оптимизмом, но предполагаю, каким может быть исход событий.

— Уцелели из предварительного списка два спортсмена из мужской команды. Вы это как воспринимаете?

— Я так понимаю, что почти все, у кого был серьезный международный опыт, мимо. Остались только те, кто участвовал в первенстве мира по юниорам. Оставляют спортсменов с минимальным опытом.

Это не то что больно видеть, это какое‑то издевательство, уничижение. Будто мы полное ничтожество, а они все такие великие. Мне крайне неприятно все это.

Пьер де Кубертен сказал, что олимпийское движение должно быть свободно от политики, а тут мы все смешали, и вот как теперь это выглядит. Неприятно, противно, — сказал тренер Евгений Лаленков.