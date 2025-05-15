«Нью-Орлеан» подписал незадрафтованного квотербека Хантера Деккерса. Он отбывал дисквалификацию из-за ставок на спорт

После завершения карьеры Дерека Карра клуб располагает четырьмя квотербеками в возрасте до 27 лет. Ранее «Сейнтс» выбрали Тайлера Шака во втором раунде драфта-2025, также в составе находятся Спенсер Раттлер (24 года) и Джейк Хейнер (26).
Интерес к Деккерсу появился еще весной во время подготовки к драфту: тренер квотербеков Скотт Толзин лично наблюдал за ним на открытой тренировке университета Южной Дакоты в конце марта.
В 2023 году Деккерс потерял право выступать в НСАА из-за участия в ставках на спорт. Его имя фигурировало в расследовании уголовного отдела штата Айова: всего обвинения или отстранения тогда получили 35 человек. Деккерс признал вину по сниженной статье — азартные игры в несовершеннолетнем возрасте.
С 2020 по 2022 год он сделал около 366 ставок через аккаунт на DraftKings, зарегистрированный на его мать. Среди них — одиночная ставка в $15 на победу «Айова Стейт» в 2021 году (в том матче он не выходил на поле, но был в заявке, что и послужило основанием для дисквалификации).
«Я никогда не сливал игры, не влиял на счет. Это была просто ошибка, и мне с ней жить всю жизнь», — сказал Деккерс в интервью ESPN в марте.
Он не играл в 2023 году и провел сезон-2024 в младшем колледже «Западная Айова». В 2022-м в составе «Айова Стейт» он стартовал в 12 матчах, набрав 3044 ярда, 19 тачдаунов и 14 перехватов при точности 66%.