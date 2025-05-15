«Нью-Орлеан» подписал незадрафтованного квотербека Хантера Деккерса. Он отбывал дисквалификацию из-за ставок на спорт

С 2020 по 2022 год он сделал около 366 ставок через аккаунт на DraftKings, зарегистрированный на его мать. Среди них — одиночная ставка в $15 на победу «Айова Стейт» в 2021 году (в том матче он не выходил на поле, но был в заявке, что и послужило основанием для дисквалификации).