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Динара Смольская: «Для меня биатлонным Овечкиным всегда была Домрачева. Она эталон биатлониста»

Домрачева — обладатель Большого хрустального глобуса, четырехкратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира из Беларуси.

Источник: Спортс"

"Я следила за этой погоней [Александра Овечкина за Уэйном Гретцки]. Но из-за того, что не знакома с Александром лично, не было такого, что через себя пропустила. Но, конечно, очень рада, что российский спортсмен такого высокого уровня продолжает выступать, переступать через себя каждый раз и гнаться за такими наградами. Я считаю, это мировое достижение. Поздравляю его!

Для меня биатлонным Овечкиным всегда была Даша Домрачева. Я видела, через что она проходила к своим наградам. И вообще она эталон биатлониста", — сказала олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белоруска Смольская.

Также Смольская назвала норвежца Йоханнеса Бо, который завершил карьеру, лучшим биатлонистом последних лет.

"Я, конечно, как и многие, была в шоке, что Йоханнес за год до Олимпиады ушел. Но я все-таки как родитель понимаю причины его ухода. Что он мало времени проводит с семьей. Я его как никто понимаю, потому что, когда есть уже олимпийская награда, а у него их достаточно, плюс он лучший биатлонист вообще последних лет.

Наверное, ему сложно уже находить ту мотивацию, которая бы его двигала туда, чтобы выигрывать уже то, что у него есть. А дети маленькие раз в жизни. Сегодня вот первый день, когда я улетела от малыша. И я в самолете даже чувствовала дискомфорт, что я вдалеке от сына. А как ему каждый раз уезжать от семьи… Я его понимаю", — отметила Смольская.