Динара Смольская: «Для меня биатлонным Овечкиным всегда была Домрачева. Она эталон биатлониста»

Наверное, ему сложно уже находить ту мотивацию, которая бы его двигала туда, чтобы выигрывать уже то, что у него есть. А дети маленькие раз в жизни. Сегодня вот первый день, когда я улетела от малыша. И я в самолете даже чувствовала дискомфорт, что я вдалеке от сына. А как ему каждый раз уезжать от семьи… Я его понимаю", — отметила Смольская.