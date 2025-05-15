Российских игроков в сквош допустили на мировую арену в нейтральном статусе

«Наших спортсменов допустили в нейтральном статусе, сейчас четыре юниора поедут на чемпионат мира в Египте, они заняли первые и вторые места на первенстве России в категории до 19 лет. Поскольку статус нейтральный, мы сможем выступать только в личном первенстве, в командный турнир нас не допускают», — сказал Буслаев.