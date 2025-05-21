Минус 20 кг без марафонов: как худели Чехова, Гагарина и Семенович

Известная телеведущая сбросила около 30 килограммов — и сделала это без строгих диет, подсчета калорий и изнурительных тренировок. Все началось с простых изменений: она отказалась от сахара, заменив его на стевию и сироп агавы, начала контролировать порции, избегать переедания и перестала есть поздно вечером. При этом Анфиса подчеркивает: она не «садилась на диету», а просто изменила образ жизни. Главное, по мнению звезды — не насилие над собой, а уважение к телу. «Я не пыталась угнетать себя диетами или физическими нагрузками, — говорила она в интервью. — Я занялась психологическими и духовными трансформациями».