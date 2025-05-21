Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Вяльбе: «Я болею за “Спартак”. Мне надо за ЦСКА, ведь я армеец, но внук играет за красно-белых. Нравится Дзюба»

— Мы общаемся на футбольном матче. Вы еще болеете за «Спартак»?

Источник: Спортс"

— У нас полкоманды болеет за «Спартак»! Вообще мне надо болеть за ЦСКА, ведь я армеец (смеется). Так сложилось: мой внук играет в «Спартаке» в Истре. Так что да, я болею за красно-белых.

Слежу от случая к случаю. Долго не ходила на футбол, но в этом сезоне повезло сходить на матч «Спартака» в Казани. Ходили всей командой.

— Кто лучший футболист России, по вашему мнению?

— Мне нравится Дзюба, но он, к сожалению или счастью, не играет за «Спартак», — сказала смеясь глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Она посетила благотворительный матч «Это все еще я» между лыжниками, биатлонистами и футболистами.