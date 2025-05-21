Елена Вяльбе: «Я болею за “Спартак”. Мне надо за ЦСКА, ведь я армеец, но внук играет за красно-белых. Нравится Дзюба»

— У нас полкоманды болеет за «Спартак»! Вообще мне надо болеть за ЦСКА, ведь я армеец (смеется). Так сложилось: мой внук играет в «Спартаке» в Истре. Так что да, я болею за красно-белых.
Слежу от случая к случаю. Долго не ходила на футбол, но в этом сезоне повезло сходить на матч «Спартака» в Казани. Ходили всей командой.
— Кто лучший футболист России, по вашему мнению?
— Мне нравится Дзюба, но он, к сожалению или счастью, не играет за «Спартак», — сказала смеясь глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Она посетила благотворительный матч «Это все еще я» между лыжниками, биатлонистами и футболистами.