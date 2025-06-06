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Некит: «Мы обосрались. У нас один из самых сильных составов, но он провел худший сезон в истории»

2Drots уступили в ⅛ финала Winline МФЛ-6 и впервые вылетели на столь ранней стадии за все время выступлений в Медиалиге.

Источник: Спортс"

«После матча нахлынуло то, что от сезона были такие ожидания… Вспомнил, как после “Броуков” бабуля плакала. Понимаю, как ей сейчас обидно, она в нас верила… Я не смог ничего сдерживать.

Ничего, будет топливо, чтобы вернуть свою #########. Парадоксально, что у нас один из самых сильных составов, но он провел худший сезон в истории.

Если мы проиграли, значит, по делу. Отмазок у меня никаких нет. С Женей будем думать что дальше. Похоже, межсезонье будет интереснее самого сезона.

Сейчас бессмысленно рассуждать: в составе ли дело, в подходе… Просто обосрались.

Надо встретиться с тренерским штабом и все обсудить. В интервью я не хочу говорить, неприкасаем ли [Кузнецов]. Будем думать, как выйти из тяжелой ситуации«, — сказал президент 2D в интервью корреспонденту Спортса»" Фирузу Анвари.