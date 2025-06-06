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Российский паралимпиец Петр Михальков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии

Спортсмен выступает в беге и прыжках в длину. Он является победителем и призером российских и международных турниров.

Источник: Спортс"

"По приглашению Итальянской федерации паралимпийских видов спорта в забеге паралимпийцев на итальянском этапе соревнований Бриллиантовой лиги примет участие российский паралимпиец Петр Михальков.

Он опытный спортсмен, почти 10 лет входит в состав сборной России, победитель международных соревнований и призер чемпионата Европы. Сейчас Петр уже прибыл в Рим и будет готовиться к старту.

По программе забег состоится завтра в 21:30 по московскому времени. Желаем ему успеха и будем следить за его выступлением", — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Этап в Риме пройдет 6 июня. Российский спортсмен будет соревноваться в нейтральном статусе.