Российский паралимпиец Петр Михальков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии

"По приглашению Итальянской федерации паралимпийских видов спорта в забеге паралимпийцев на итальянском этапе соревнований Бриллиантовой лиги примет участие российский паралимпиец Петр Михальков.
Он опытный спортсмен, почти 10 лет входит в состав сборной России, победитель международных соревнований и призер чемпионата Европы. Сейчас Петр уже прибыл в Рим и будет готовиться к старту.
По программе забег состоится завтра в 21:30 по московскому времени. Желаем ему успеха и будем следить за его выступлением", — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Этап в Риме пройдет 6 июня. Российский спортсмен будет соревноваться в нейтральном статусе.