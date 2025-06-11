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FISU запретила российским прыгунам в воду и пловцам общаться со СМИ на Универсиаде

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой Международную федерацию плавания (World Aquatics).

Источник: Спортс"

Универсиада проводится под эгидой Международной федерацией университетского спорта (FISU). Спортсменов сразу уведомили об условиях участия на основании действующих правил World Aquatics, которые запрещают нейтральным спортсменам общение со СМИ. Решение по следованию этим правилам принимала сама FISU.

«Для Всемирных студенческих игр правила взаимодействия со СМИ определяются FISU», — заявили в World Aquatics.

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии — Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Российские пловцы и прыгуны в воду допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.