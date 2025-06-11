FISU запретила российским прыгунам в воду и пловцам общаться со СМИ на Универсиаде

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии — Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Российские пловцы и прыгуны в воду допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.